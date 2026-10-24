एक्सप्लेनर: एक महीने से सुलग रहा फ्रांस, पानी-एसी और चूहे के नाम पर शुरू हुए आंदोलन में अब तक क्या-क्या हुआ?

17 अक्तूबर को हिंसा ने लिया गंभीर रूप

अक्तूबर के तीसरे हफ्ते में आंदोलन ने और बड़ा रूप ले लिया। 17 अक्तूबर को देशभर में प्रदर्शन हुए। गृह मंत्री लॉरां नुनेज के अनुसार, करीब 5.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे, जबकि श्रमिक संगठनों ने यह संख्या लगभग आठ लाख बताई।



हालांकि, इस दिन कई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ शहरों में हिंसक समूहों ने दुकानों और सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया। लिमोज शहर के नगर भवन में आग लगा दी गई। मार्सेई में प्रदर्शनकारियों ने नगर भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और दीवारों पर नारे लिखे। लियोन में शहर के पर्यटन कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया।



सरकार के अनुसार, तीन हजार से ज्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचा या उन्हें लूटा गया। कई शहरों में कारोबारियों को अपनी दुकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े।



राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने हिंसा और लूटपाट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सरकार ने साफ किया कि वह हिंसा के आगे नहीं झुकेगी।

गृह मंत्री ने की इस्तीफे की पेशकश

17 अक्तूबर की घटनाओं के बाद सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। कई शहरों में सार्वजनिक इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की।



पेरिस, लियोन, लील, बोर्डो और नीस के कुछ इलाकों में आंशिक कर्फ्यू लगाए गए। इनका मकसद खास तौर पर नाबालिगों की आवाजाही सीमित करना और दुकानों व कारोबार को नुकसान से बचाना था। सरकार ने प्रभावित कारोबारियों को आर्थिक सहायता देने का भरोसा भी दिया।



गृह मंत्री लॉरां नुनेज ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक स्वीकार करते हुए इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार ने अगले प्रदर्शनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया।



इस बीच, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए। सरकार के कुछ नेताओं ने वामपंथी दल ला फ्रांस इंसूमिस पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, पार्टी ने हिंसा से खुद को अलग बताया और सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया।



फ्रांस की संसद में हुई बहस के बाद प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए संसदीय जांच समिति बनाने की पहल भी हुई।