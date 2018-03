प्रो. स्टीफन हॉकिंग की 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। यूके मीडिया ने परिवार के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि उनकी मृत्यु कैंब्रिज में उनके घर पर ही हुई है। ब्रह्मांड के रहस्यों को बताने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। उनके माता पिता फ्रेंक और इसाबेल हॉकिंग थे। स्टीफन हॉकिंग ने हाल ही में बिगबैंग के पहले के संसार के बारे में कुछ ऐसा बताया है, जिसे जानकर पूरी दुनिया अचंभे में है।

Professor #StephenHawking has died at the age of 76, says family spokesperson: UK Media pic.twitter.com/Rz0aA36P1U