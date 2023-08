Elon Musk: वीडियो गेम प्रतियोगिता में एलन मस्क की सार्वजनिक रूप से आलोचना, भीड़ ने कहा- ट्विटर को वापस लाओ

अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने पिछले साल जब से ट्विटर (जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है) पर अपना कब्जा जमाया है, तब से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने "एवरीथिंग एप" की खोज में ट्विटर प्लेटफॉर्म को रीब्रांड किया, जिसके लिए उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को दुनिया के सबसे अमीर शख्स की उस समय सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई जब उन्होंने वेलोरेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप (वीडियो गेम प्रतियोगिता) के फाइनल में भाग लिया।

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV