Tanzania: जयशंकर ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा- यह उनकी कालजयी शिक्षाओं का प्रमाण

विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया के दौरे पर हैं। इस दौरान एस जयशंकर ने तंजानिया के दार अस सलाम में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की आवक्ष प्रतिमा का शुक्रवार को अनावरण किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि हम भारत के महानतम आध्यात्मिक नेताओं और दार्शनिकों में से एक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह प्रतिमा निश्चित रूप से उनकी कालजयी शिक्षाओं की गवाही देती है, जो सीमाओं से परे हैं और मानवता में विश्वास के उनके संदेश को रेखांकित करती हैं। जयशंकर जंजीबार का दौरा करने के बाद गुरुवार को यहां पहुंचे थे।

Honoured to inaugurate the bust of Swami Vivekananda at the Swami Vivekananda Cultural Centre in Dar es Salaam.



My remarks: pic.twitter.com/QXEzfgNRv6