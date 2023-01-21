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Nepal News: नेपाल सरकार के चलते विमान हादसे के पीड़ितों को मिलेगा कम मुआवजा

एजेंसी, काठमांडो। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 Jan 2023 02:35 AM IST
सार

मौजूदा कानून के मुताबिक परिजनों को मुआवजे के तौर पर 20,000 डॉलर मिलेंगे जो 16 लाख रुपये से कुछ अधिक होगा। 

नेपाल विमान दुर्घटना
नेपाल विमान दुर्घटना - फोटो : PTI
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विस्तार

नेपाल सरकार की ओर से एयरलाइंस के लिए देयता और बीमा मसौदा विधेयक को मंजूरी नहीं दिए जाने से पोखरा विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को बहुत कम मुआवजा मिलेगा। 



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर नेपाल सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए 1999 में स्वीकार किए गए मॉन्ट्रियल कंवेंशन को मंजूरी दे दी होती तो 15 जनवरी को विमान हादसे में मारे गए पांच भारतीयों समेत सभी 72 लोगों के परिजनों को कम से कम एक लाख डॉलर (लगभग 82 लाख रुपये) मुआवला मिलता। 


नेपाल सरकार की संसद में इससे संबंधित बिल अभी लंबित है। मौजूदा कानून के मुताबिक परिजनों को मुआवजे के तौर पर 20,000 डॉलर मिलेंगे जो 16 लाख रुपये से कुछ अधिक होगा। 

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