Nepal News: नेपाल सरकार के चलते विमान हादसे के पीड़ितों को मिलेगा कम मुआवजा

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नेपाल सरकार की ओर से एयरलाइंस के लिए देयता और बीमा मसौदा विधेयक को मंजूरी नहीं दिए जाने से पोखरा विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को बहुत कम मुआवजा मिलेगा।
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