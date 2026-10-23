फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Donald Trump Threatens Vetoes if Democrats Win House in US Midterm Elections

ट्रंप ने विपक्ष को दी खुली चुनौती: डेमोक्रेट्स जीते तो हर विधेयक पर लगेगा वीटो, बोले- फिर समझौते के लिए आएंगे

Fri, 23 Oct 2026 11:31 PM IST
शिवम गर्ग आईएएनएस, वॉशिंगटन
आईएएनएस, वॉशिंगटन Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 23 Oct 2026 11:31 PM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में बढ़त मिली तो वह विधेयकों पर वीटो लगाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि इससे विपक्ष समझौते के लिए तैयार होगा। क्या उनकी यह रणनीति रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक बढ़त दिला पाएगी? जानिए...

विज्ञापन
Donald Trump Threatens Vetoes if Democrats Win House in US Midterm Elections
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव के बाद रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपना नियंत्रण खो देती है और डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती है, तो वह विधेयकों पर वीटो का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप का मानना है कि इस रणनीति से विपक्ष को व्हाइट हाउस के साथ समझौता करने के लिए बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा।

विज्ञापन


व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह बात कही। वह फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली के लिए रवाना हो रहे थे। उनसे पूछा गया था कि यदि कांग्रेस में दोनों पार्टियों के बीच टकराव बढ़ता है और अगले दो साल तक विधायी कामकाज बाधित रहता है, तो क्या इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है?
विज्ञापन


'रिपब्लिकन जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो हर चीज पर वीटो लगाऊंगा'
ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि रिपब्लिकन पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनती है, तो वह इससे निपटने के लिए अपने राष्ट्रपति पद के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि रिपब्लिकन जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर गतिरोध होता है, तो मैं हर चीज पर वीटो लगाऊंगा। इसके बाद डेमोक्रेट्स समझौता करने के लिए आएंगे।" ट्रंप ने आगे कहा कि जब बार-बार वीटो लगाया जाएगा, तो विपक्षी नेता पूछेंगे कि काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। उनके मुताबिक, इस तरह राजनीतिक गतिरोध को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है।

आर्थिक नुकसान की आशंका को ट्रंप ने किया खारिज
पत्रकारों ने ट्रंप से सवाल किया था कि क्या कांग्रेस में लंबे समय तक विधायी गतिरोध बने रहने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने इस आशंका को प्रमुखता देने के बजाय अपने वीटो अधिकारों को बातचीत का माध्यम बताया। उनका तर्क है कि यदि राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तब भी सरकार के लिए समझौते का रास्ता खुला रह सकता है।
 
चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन में जुटे ट्रंप
ट्रंप इन दिनों मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों की संभावनाएं मजबूत करने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इससे अलग-अलग राज्यों में पार्टी के उम्मीदवारों को मदद मिल रही है।

राष्ट्रपति ने आयोवा में हालिया प्रचार कार्यक्रमों का जिक्र किया और फ्लोरिडा तथा मिशिगन में होने वाली अपनी आगामी रैलियों की चर्चा की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सीनेट के कुछ रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए मुकाबला कठिन है। इसके बावजूद उन्होंने रिपब्लिकन समर्थकों के उत्साह पर भरोसा जताया।

ट्रंप ने इस आशंका को भी खारिज किया कि लगातार चुनाव प्रचार करने से उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। उनका कहना था कि उनकी रैलियां उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में मदद कर रही हैं और वह चुनाव तक प्रचार जारी रखेंगे।


कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने पर क्या होगा?
नवंबर के मध्यावधि चुनाव यह तय करने में अहम होंगे कि अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण कायम रहता है या डेमोक्रेट्स अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। ऐसे में ट्रंप का बयान चुनाव के बाद व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच संभावित संबंधों की झलक देता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed