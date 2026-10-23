यूक्रेन में फिर बहाल होगी स्टारलिंक सेवा: ट्रंप ने मस्क से की बात; अमेरिकी अधिकारियों ने क्यों किया इनकार?

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली सैन्य सैटेलाइट संचार सेवा में कटौती करने या पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'हमने कोई सेवा वापस नहीं ली है। हमारे नजरिये से कुछ भी नहीं बदला है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन को सफलता मिले।' हेगसेथ ने यह भी कहा कि संचार सेवा में बदलाव से जुड़े फैसले कंपनी की सेवा शर्तों के तहत लिए जा सकते हैं और ऐसे फैसले लेने का विकल्प स्टारलिंक के पास है।अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि स्टारलिंक की सेवा धीमी करने में व्हाइट हाउस की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की व्यावसायिक सैटेलाइट संचार सेवा है, जबकि स्टारशील्ड रक्षा और सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाई गई सेवा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। रूबियो के मुताबिक, यूक्रेन को फिलहाल स्टारशील्ड की सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के भीतर गहरे हमले करने के लिए स्टारशील्ड तक पहुंच चाहता है, लेकिन इस समय उसके पास इसकी पहुंच नहीं है।मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में किसी ने भी स्टारलिंक की इंटरनेट गति धीमी करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक, स्टारलिंक की सेवा बहाल हो चुकी है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के दावों पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेलेंस्की किस आधार पर बात कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि स्टारशील्ड का अनुबंध अमेरिकी सेना से जुड़ा है और इसका यूक्रेन या व्हाइट हाउस के कथित आदेश से संबंध नहीं है।इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने और समाधान तलाशने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत के बाद रूस और अमेरिका त्रिपक्षीय संपर्क दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम शांति समझौते के बाद रूस और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करना होगा, न कि केवल थोड़े समय के लिए लड़ाई रोकना। उन्होंने कहा कि समझौते पर पहुंचना संभव है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कुछ और चाहता है तो स्थिति अलग होगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि रूस अपने सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य हासिल करेगा।