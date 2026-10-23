यूक्रेन में फिर बहाल होगी स्टारलिंक सेवा: ट्रंप ने मस्क से की बात; अमेरिकी अधिकारियों ने क्यों किया इनकार?
एएनआई, वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 23 Oct 2026 12:31 PM IST
सार
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने मस्क से यूक्रेन की सैटेलाइट संचार सेवा तक पूरी पहुंच बहाल करने को कहा था। इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने स्टारलिंक की गति धीमी करने के लिए अमेरिकी सरकार की ओर से कोई आदेश दिए जाने से इनकार किया। रूबियो ने कहा कि स्टारलिंक एक व्यावसायिक सेवा है, जबकि स्टारशील्ड सैन्य इस्तेमाल के लिए है और यूक्रेन को फिलहाल इसकी पहुंच नहीं दी गई है। दूसरी ओर, पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बातचीत दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई और रूस के सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही।
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क को फोन किया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने उनसे यूक्रेन की सैटेलाइट संचार सेवा तक पूरी पहुंच बहाल करने को कहा। यह फोन उस समय किया गया, जब यूक्रेन के अधिकारियों ने सैन्य ड्रोन चलाने में नई पाबंदियां आने की शिकायत की थी। इससे पहले 21 अक्तूबर को द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी कि मस्क ने यूक्रेन के सैन्य अभियानों में इस्तेमाल होने वाले स्टारलिंक नेटवर्क की गति जानबूझकर धीमी करने का निर्देश दिया था।
सेवा धीमी करने का किस ने दिया था आदेश?
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली सैन्य सैटेलाइट संचार सेवा में कटौती करने या पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'हमने कोई सेवा वापस नहीं ली है। हमारे नजरिये से कुछ भी नहीं बदला है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन को सफलता मिले।' हेगसेथ ने यह भी कहा कि संचार सेवा में बदलाव से जुड़े फैसले कंपनी की सेवा शर्तों के तहत लिए जा सकते हैं और ऐसे फैसले लेने का विकल्प स्टारलिंक के पास है।
स्टारलिंक और स्टारशील्ड में क्या अंतर?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि स्टारलिंक की सेवा धीमी करने में व्हाइट हाउस की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की व्यावसायिक सैटेलाइट संचार सेवा है, जबकि स्टारशील्ड रक्षा और सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाई गई सेवा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। रूबियो के मुताबिक, यूक्रेन को फिलहाल स्टारशील्ड की सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के भीतर गहरे हमले करने के लिए स्टारशील्ड तक पहुंच चाहता है, लेकिन इस समय उसके पास इसकी पहुंच नहीं है।
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रूबियो ने यूक्रेन और स्टारलिंक को लेकर क्या कहा?
मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में किसी ने भी स्टारलिंक की इंटरनेट गति धीमी करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक, स्टारलिंक की सेवा बहाल हो चुकी है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के दावों पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेलेंस्की किस आधार पर बात कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि स्टारशील्ड का अनुबंध अमेरिकी सेना से जुड़ा है और इसका यूक्रेन या व्हाइट हाउस के कथित आदेश से संबंध नहीं है।
यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने क्या कहा?
इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने और समाधान तलाशने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत के बाद रूस और अमेरिका त्रिपक्षीय संपर्क दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम शांति समझौते के बाद रूस और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करना होगा, न कि केवल थोड़े समय के लिए लड़ाई रोकना। उन्होंने कहा कि समझौते पर पहुंचना संभव है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कुछ और चाहता है तो स्थिति अलग होगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि रूस अपने सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य हासिल करेगा।
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सेवा धीमी करने का किस ने दिया था आदेश?
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाली सैन्य सैटेलाइट संचार सेवा में कटौती करने या पाबंदी लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, 'हमने कोई सेवा वापस नहीं ली है। हमारे नजरिये से कुछ भी नहीं बदला है। हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन को सफलता मिले।' हेगसेथ ने यह भी कहा कि संचार सेवा में बदलाव से जुड़े फैसले कंपनी की सेवा शर्तों के तहत लिए जा सकते हैं और ऐसे फैसले लेने का विकल्प स्टारलिंक के पास है।
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स्टारलिंक और स्टारशील्ड में क्या अंतर?
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि स्टारलिंक की सेवा धीमी करने में व्हाइट हाउस की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक स्पेसएक्स की व्यावसायिक सैटेलाइट संचार सेवा है, जबकि स्टारशील्ड रक्षा और सैन्य इस्तेमाल के लिए बनाई गई सेवा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। रूबियो के मुताबिक, यूक्रेन को फिलहाल स्टारशील्ड की सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के भीतर गहरे हमले करने के लिए स्टारशील्ड तक पहुंच चाहता है, लेकिन इस समय उसके पास इसकी पहुंच नहीं है।
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रूबियो ने यूक्रेन और स्टारलिंक को लेकर क्या कहा?
मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में किसी ने भी स्टारलिंक की इंटरनेट गति धीमी करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक, स्टारलिंक की सेवा बहाल हो चुकी है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के दावों पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेलेंस्की किस आधार पर बात कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि स्टारशील्ड का अनुबंध अमेरिकी सेना से जुड़ा है और इसका यूक्रेन या व्हाइट हाउस के कथित आदेश से संबंध नहीं है।
यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने क्या कहा?
इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने और समाधान तलाशने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत के बाद रूस और अमेरिका त्रिपक्षीय संपर्क दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम शांति समझौते के बाद रूस और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा करना होगा, न कि केवल थोड़े समय के लिए लड़ाई रोकना। उन्होंने कहा कि समझौते पर पहुंचना संभव है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कुछ और चाहता है तो स्थिति अलग होगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि रूस अपने सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य हासिल करेगा।