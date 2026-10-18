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ट्रंप का बड़ा फैसला: वॉशिंगटन का 106 साल पुराना गोल्फ कोर्स रहेगा बंद, अदालत में चुनौती के बीच क्या तैयारी?

Sun, 18 Oct 2026 10:46 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 18 Oct 2026 10:46 PM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के 106 साल पुराने ईस्ट पोटोमैक गोल्फ कोर्स को 15 महीने के लिए बंद करने की योजना बताई है। वह इसे विश्वस्तरीय गोल्फ मैदान बनाना चाहते हैं, लेकिन अदालत नवीनीकरण पर अस्थायी रोक लगा चुकी है। ट्रंप ने पेड़ों और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का हवाला दिया है। क्या अदालत की रोक के बीच यह योजना आगे बढ़ पाएगी? क्या आम लोगों की पहुंच प्रभावित होगी? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Donald Trump golf course renovation East Potomac Golf Course closure court challenge
ट्रंप - फोटो : एएनआई

विस्तार
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक ईस्ट पोटोमैक गोल्फ कोर्स को 15 महीने के लिए बंद करने और उसका बड़े स्तर पर नवीनीकरण कराने की योजना का एलान किया है। ट्रंप के मुताबिक, यह गोल्फ कोर्स 15 नवंबर से बंद किया जाएगा और इसे दुनिया के सबसे शानदार गोल्फ मैदानों में शामिल करने की कोशिश होगी। हालांकि, उनकी इस योजना को अदालत में चुनौती दी गई है। पिछले सप्ताह एक न्यायाधीश ने कम से कम 26 अक्तूबर तक नवीनीकरण की योजना पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर गोल्फ कोर्स को बंद करने की योजना साझा की।

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ट्रंप गोल्फ कोर्स को बंद करके क्या बदलाव करना चाहते हैं?
ट्रंप ने कहा है कि नवीनीकरण पूरा होने के बाद गोल्फ कोर्स आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसे इस स्तर पर तैयार किया जाएगा कि यहां दुनिया के बड़े गोल्फ टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा सकें। इनमें यूएस ओपन, पीजीए चैंपियनशिप, राइडर कप और प्रेसिडेंट्स कप शामिल हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट के साथ गोल्फ कोर्स के नए डिजाइन की एक तस्वीर भी साझा की। यह गोल्फ मैदान व्हाइट हाउस से ज्यादा दूर नहीं है और 106 साल पुराना है। ट्रंप खुद गोल्फ खेलने के शौकीन हैं। वह इससे पहले भी इस मैदान को नया रूप देने की योजना का एलान कर चुके हैं। हालांकि, इस बदलाव का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इससे ऐतिहासिक सार्वजनिक जगह का स्वरूप बदल सकता है और आम लोगों के लिए यहां गोल्फ खेलना महंगा हो सकता है।
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अदालत ने ट्रंप की योजना पर रोक क्यों लगाई थी?
गोल्फ कोर्स के नवीनीकरण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। पिछले सप्ताह एक न्यायाधीश ने सरकार की योजना पर कम से कम 26 अक्तूबर तक रोक लगा दी थी। न्यायाधीश ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सरकार ने छुट्टी वाले सप्ताहांत में बड़े पैमाने पर पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया, जबकि अदालत और योजना का विरोध कर रहे लोगों को इसकी बहुत कम सूचना दी गई थी। ट्रंप ने रविवार को गोल्फ कोर्स बंद करने की घोषणा करते समय अदालत में चल रही चुनौती का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने पोस्ट में मैदान की खराब हालत को बदलाव की वजह बताया। अदालत की रोक के कारण पेड़ काटने की कार्रवाई भी रोक दी गई थी। ऐसे में नवीनीकरण की योजना को लेकर कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।
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ट्रंप ने गोल्फ कोर्स की हालत को लेकर क्या दावा किया?
ट्रंप ने कहा कि मौजूदा गोल्फ कोर्स पुराना, टूटा हुआ और खराब हालत में है। उनके मुताबिक, यहां कई पेड़ गिरने के खतरे में हैं, कुछ पेड़ बीमारियों से प्रभावित हैं और समुद्र या नदी के किनारे सुरक्षा के लिए बनी दीवार भी ढहने की स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि इन कारणों से मैदान असुरक्षित हो गया है और इसे बंद करके सुधार करना जरूरी है। ट्रंप ने पेड़ों को हटाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जब गोल्फ कोर्स बनाया गया था, तब यहां पेड़ नहीं थे और वॉशिंगटन का खुला नजारा दिखाई देता था। उनके अनुसार, अब यह जगह जरूरत से ज्यादा पेड़ों से घिर गई है और असुरक्षित हो गई है। हालांकि, इन दावों के बीच पेड़ों की कटाई और नवीनीकरण को लेकर अदालत में विरोध जारी है।


व्हाइट हाउस और कैनेडी सेंटर के प्रोजेक्ट से इसका क्या संबंध है?
ईस्ट पोटोमैक गोल्फ कोर्स में बदलाव ट्रंप की वॉशिंगटन की कई प्रमुख जगहों को नया रूप देने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसमें व्हाइट हाउस और कैनेडी सेंटर जैसे स्थान भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस में बड़ा बॉलरूम बनाने के लिए ईस्ट विंग को तोड़ने का काम भी किया गया है। उस तोड़फोड़ से निकला मलबा गोल्फ कोर्स के परिसर में भी डाला गया है। कैनेडी सेंटर में ट्रंप के नाम को शामिल करने की योजना को लेकर भी अदालत में चुनौतियां सामने आई हैं। गोल्फ कोर्स का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसे महंगे और बड़े स्तर के मैदान में बदलने से आम लोगों की पहुंच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल, ट्रंप ने 15 नवंबर से 15 महीने तक इसे बंद रखने की योजना बताई है, लेकिन अदालत में चल रही चुनौती के कारण नवीनीकरण की प्रक्रिया पर कानूनी सवाल बने हुए हैं।

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