ट्रंप ने नेतन्याहू को पीएम बनाने का किया समर्थन: इस्राइल में चुनाव से पहले बदला रुख; ईरान पर क्या संदेश?
पीटीआई, वेस्ट पाम बीच। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 18 Oct 2026 09:42 PM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा चुनाव जीतने के लिए समर्थन दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ करते हुए उन्हें ईरान के खिलाफ मुकाबले में शांति का साझेदार बताया। इस्राइल में 27 अक्टूबर को 2023 के हमास हमले के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। ट्रंप का समर्थन नेतन्याहू के लिए अहम है, क्योंकि वह पहले अपने करीबी अमेरिकी संबंधों को राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते रहे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से चुनाव जीतने के लिए अपना समर्थन दिया। नेतन्याहू इस समय राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का समर्थन उनके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता का फायदा उन्हें चुनाव में मिल सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नेतन्याहू की तारीफ करते हुए उन्हें एक महान योद्धा प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ मुकाबले में नेतन्याहू शांति के लिए और भी बड़े साझेदार रहे हैं।
ट्रंप का समर्थन नेतन्याहू के लिए क्यों अहम है?
नेतन्याहू लंबे समय से ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अच्छे रिश्तों को अपनी सरकार के पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में ट्रंप का चुनाव से पहले समर्थन मिलना उनकी पार्टी लिकुड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू को दोबारा चुनाव जीतने के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया था। इसकी वजह पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में मतभेद बताए गए हैं। अब चुनाव से पहले ट्रंप का समर्थन सामने आया है।
यह भी पढ़ें: फ्रांस में सड़कों पर जनाक्रोश: छात्रों के आंदोलन के बीच हिंसा-लूटपाट, नकाबपोश समूहों ने बढ़ाई सरकार की चुनौती
विज्ञापन
इस्राइल में कब होंगे चुनाव और क्यों हैं खास?
इस्राइल में 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। वर्ष 2023 में हमास के इस्राइल पर हमले के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। इस वजह से मतदान को देश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू के सामने अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे समय में ट्रंप का समर्थन उनके लिए राजनीतिक रूप से मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन से चुनाव में उन्हें कितना फायदा होगा, यह मतदान के नतीजों से ही स्पष्ट होगा।
ट्रंप ने पहले समर्थन क्यों नहीं दिया था?
ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू के लिए चुनावी समर्थन की घोषणा नहीं की थी। इस दौरान पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में अंतर सामने आया। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने करीबी रिश्तों को राजनीतिक फायदे के तौर पर पेश किया था, लेकिन समर्थन नहीं मिलने से उनकी लिकुड पार्टी को झटका लगा था। अब ट्रंप ने नेतन्याहू को शांति के लिए साझेदार बताते हुए समर्थन दिया है। चुनाव से ठीक पहले आया यह बयान इस्राइल की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
विज्ञापन
ट्रंप का समर्थन नेतन्याहू के लिए क्यों अहम है?
नेतन्याहू लंबे समय से ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अच्छे रिश्तों को अपनी सरकार के पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में ट्रंप का चुनाव से पहले समर्थन मिलना उनकी पार्टी लिकुड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू को दोबारा चुनाव जीतने के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया था। इसकी वजह पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में मतभेद बताए गए हैं। अब चुनाव से पहले ट्रंप का समर्थन सामने आया है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: फ्रांस में सड़कों पर जनाक्रोश: छात्रों के आंदोलन के बीच हिंसा-लूटपाट, नकाबपोश समूहों ने बढ़ाई सरकार की चुनौती
विज्ञापन
इस्राइल में कब होंगे चुनाव और क्यों हैं खास?
इस्राइल में 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। वर्ष 2023 में हमास के इस्राइल पर हमले के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। इस वजह से मतदान को देश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू के सामने अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे समय में ट्रंप का समर्थन उनके लिए राजनीतिक रूप से मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन से चुनाव में उन्हें कितना फायदा होगा, यह मतदान के नतीजों से ही स्पष्ट होगा।
ट्रंप ने पहले समर्थन क्यों नहीं दिया था?
ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू के लिए चुनावी समर्थन की घोषणा नहीं की थी। इस दौरान पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में अंतर सामने आया। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने करीबी रिश्तों को राजनीतिक फायदे के तौर पर पेश किया था, लेकिन समर्थन नहीं मिलने से उनकी लिकुड पार्टी को झटका लगा था। अब ट्रंप ने नेतन्याहू को शांति के लिए साझेदार बताते हुए समर्थन दिया है। चुनाव से ठीक पहले आया यह बयान इस्राइल की राजनीति में अहम माना जा रहा है।