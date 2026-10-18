ट्रंप ने नेतन्याहू को पीएम बनाने का किया समर्थन: इस्राइल में चुनाव से पहले बदला रुख; ईरान पर क्या संदेश?

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नेतन्याहू लंबे समय से ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अच्छे रिश्तों को अपनी सरकार के पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में ट्रंप का चुनाव से पहले समर्थन मिलना उनकी पार्टी लिकुड के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू को दोबारा चुनाव जीतने के लिए खुलकर समर्थन नहीं दिया था। इसकी वजह पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में मतभेद बताए गए हैं। अब चुनाव से पहले ट्रंप का समर्थन सामने आया है।इस्राइल में 27 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होने हैं। वर्ष 2023 में हमास के इस्राइल पर हमले के बाद यह पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। इस वजह से मतदान को देश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू के सामने अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे समय में ट्रंप का समर्थन उनके लिए राजनीतिक रूप से मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन से चुनाव में उन्हें कितना फायदा होगा, यह मतदान के नतीजों से ही स्पष्ट होगा।ट्रंप ने कई महीनों तक नेतन्याहू के लिए चुनावी समर्थन की घोषणा नहीं की थी। इस दौरान पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं की रणनीतियों में अंतर सामने आया। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने करीबी रिश्तों को राजनीतिक फायदे के तौर पर पेश किया था, लेकिन समर्थन नहीं मिलने से उनकी लिकुड पार्टी को झटका लगा था। अब ट्रंप ने नेतन्याहू को शांति के लिए साझेदार बताते हुए समर्थन दिया है। चुनाव से ठीक पहले आया यह बयान इस्राइल की राजनीति में अहम माना जा रहा है।