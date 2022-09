Cuban Boat Sank : इयान तूफान से फ्लोरिडा तट पर बड़ा हादसा, नाव डूबी, 23 लोग लापता

Hurricane Ian : भीषण चक्रवाती तूफान ‘इयान’ की वजह से अमेरिका में फ्लोरिडा तट पर बड़ा हादसा होने की खबर है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एएफपी के हवाले से क्यूबा से प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने की जानकारी दी है। खबर में यूएस बॉर्डर पुलिस के हवाले से बताया गया है कि हादसे के बाद से नाव में सवार 23 लोग लापता हो गए थे। हालांकि इनमें से तीन को बाद में बचा लिया गया। जबकि 20 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida. 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe