Covid-19 update: अमेरिका में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 4500 लोगों की मौत, जानिए बाकी देशों का हाल

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया भर में 9.20 करोड़ से अधिक लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अब तक 19 लाख 70 हजार से अधिक लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।अमेरिका में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं मंगलवार को अमेरिका में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड करीब 4500 लोगों की मौत हुई है।

#BREAKING US Covid-19 death toll hits new daily record of nearly 4,500: Johns Hopkins pic.twitter.com/9DuWaZDhYW