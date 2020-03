कोरोना: ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का दावा, एचआईवी-मलेरिया की दवा से ठीक किए मरीज

{"_id":"5e6f9ae28ebc3ea4a00f08cf","slug":"coronavirus-australian-researchers-claim-to-have-found-two-effective-drugs-against-the-virus","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e: \u0911\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0932\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0936\u094b\u0927\u0915\u0930\u094d\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0915\u093e \u0926\u093e\u0935\u093e, \u090f\u091a\u0906\u0908\u0935\u0940-\u092e\u0932\u0947\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0926\u0935\u093e \u0938\u0947 \u0920\u0940\u0915 \u0915\u093f\u090f \u092e\u0930\u0940\u091c","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

उन्होंने यह भी बताया कि इन दवाओं में एक एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है और दूसरी मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन है। पैटर्सन ने बताया कि इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में कुछ संक्रमित मरीजों पर किया गया और पाया गया कि उनमें वायरस पूरी तरह से गायब हो गया।



इस संबंध में और जानकारी देते हुए रॉयल ब्रिसबेन एंड वीमेन्स हॉस्पिटल में संचारी बीमारी के डॉक्टर पैटर्सन ने कहा कि यह संभावित प्रभावी इलाज है। इस इलाज के अंत में पाया गया कि मरीज के शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई संकेत तक नहीं है।



उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त हम पूरे ऑस्ट्रेलिया के 50 अस्पतालों में बड़े पैमाने पर दवा का इंसानों पर परीक्षण करना चाहते हैं ताकि अन्य दवाओं के साथ इन दो दवाओं के सम्मिश्रण का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।



