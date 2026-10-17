आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा चैटजीपीटी?: ओपनएआई के खिलाफ अमेरिका के आठ राज्यों ने किया मुकदमा; जानिए मामला

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अमेरिका के आठ राज्यों ने दिग्गज एआई कंपनी ओपनएआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राज्यों का आरोप है कि कंपनी का लोकप्रिय चैटबॉट चैटजीपीटी लोगों में भ्रम को बढ़ावा दे रहा है, और उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने व आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही, यह कमजोर यूजर्स के साथ सहानुभूति का दिखावा करके उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है।