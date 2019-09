हिंदू समुदाय के प्रधानाचार्य के खिलाफ पाकिस्तान में ईशनिंदा का मामला दर्ज, सिंध में दंगे भड़के

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक स्कूल में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रधानाचार्य के खिलाफ कथित तौर पर ईशनिंदा का मामला दर्ज किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद सिंध प्रांत के घोटकी जिले में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए। मीरपुर माथेलो और आदिलपुर सहित आसपास के शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानाचार्य नोतन मल की गिरफ्तारी की मांग की।

एक छात्र के पिता अब्दुल अजीज राजपूत की शिकायत पर सिंध पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजपूत का दावा है कि शिक्षक ने इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी कर कथित तौर पर ईशनिंदा की है।



पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने प्रदर्शनकारियों द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ किये जाने से संबंधित एक वीडियो साझा करते हुए स्थिति पर गंभीर चिंता जतायी है। मानवाधिकार संगठन ने एक ट्वीट में कहा, ‘घोटकी में ईशनिंदा के आरोपों की खबरें चिंताजनक है।’



घोटकी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फारुख लंजार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर काबू कर रही है। पाकिस्तान हिंदू परिषद के प्रमुख और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता रमेश कुमार वांकवानी ने कहा कि प्रधानाचार्य को सुरक्षा कारणों से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है और उन्हें मामले की विस्तृत जांच के लिए हैदराबाद के उप महानिरीक्षक नईम शेख के हवाले किया जायेगा।

Trouble was brewing in Ghotki, Sindh since last night over blasphemy accusations against a Hindu principal. Authorities should have taken preemptive measures to protect the Hindu community, their temples and homes pic.twitter.com/46qXud3wWc