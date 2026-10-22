14 भारतीयों से भरी नाव को किसने बनाया निशाना?: हूती विद्रोहियों ने किया बड़ा दावा, सऊदी पर क्या आरोप लगे?

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हूती विद्रोहियों ने अपने बयान में आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने जूकर द्वीप के पास भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव को निशाना बनाया। उनके अनुसार, शुरुआती जानकारी में नाव पर 14 भारतीयों के सवार होने की बात सामने आई। हूती विद्रोहियों ने इस कार्रवाई को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इससे लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यमनी सशस्त्र बलों ने भारतीय नागरिकों को बचा लिया है और आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि, नाव पर हमले की परिस्थितियों, भारतीय नागरिकों की स्थिति और बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।हूती विद्रोहियों के बयान में कहा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों ने नाव पर सवार भारतीयों को बचा लिया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि सभी 14 भारतीयों की स्थिति कैसी है और उन्हें कहां पहुंचाया गया है। घटना में किसी भारतीय के घायल होने या मारे जाने की भी जानकारी नहीं दी गई है। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी। इसलिए फिलहाल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हूती विद्रोहियों के दावे और स्वतंत्र रूप से पुष्टि किए गए तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। लाल सागर में यह घटनाक्रम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है।इससे पहले सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत और दो अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा, शायबा तेल क्षेत्र में एक अन्य भारतीय नागरिक घायल हुआ था। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर 21 अक्तूबर को किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमलों की निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में नागरिकों की मौत हुई और लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं ने क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर बना दिया है।यमन के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में उनके समर्थन में आयोजित रैलियों को वैध सैन्य निशाना माना जा सकता है। इस चेतावनी से आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे हालात में राजनीतिक समर्थन दिखाने के लिए आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल लोगों के सामने भी खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, लाल सागर में भारतीय नागरिकों से जुड़ी नाव पर हमले का हूती विद्रोहियों का दावा क्षेत्र में बढ़ते टकराव की गंभीरता को दिखाता है। हालांकि, इस घटना में सऊदी अरब की भूमिका और नाव पर हमले के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि गुरुवार रात होर्मुज जलडमरूमध्य में सात तेल टैंकरों में आग लग गई या उन्हें नुकसान पहुंचा। ईरान के मुताबिक, जहाजों को निशाना बनाया गया या वे समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराए। यदि इसकी पुष्टि होती है, तो 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू होने के बाद एक दिन में प्रभावित जहाजों की यह सबसे बड़ी संख्या होगी। लाल सागर में भारतीय नागरिकों से जुड़ी घटना और होर्मुज में जहाजों को नुकसान पहुंचने के दावे के बीच पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन घटनाओं का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।