ट्रंप के बॉलरूम-रोज गार्डन पर ओबामा का तंज: कहा- व्हाइट हाउस ऐसा जैसे सद्दाम हुसैन ने खोल ली चीजकेक फैक्ट्री

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ओबामा ने ट्रंप के निर्माण कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उनका ध्यान घर की मरम्मत और सजावट पर ज्यादा है। उन्होंने मजाक में कहा कि ट्रंप को होम इम्प्रूवमेंट से जुड़े टीवी कार्यक्रम में होना चाहिए।बराक ओबामा ने कहा, "मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन उनका ध्यान घर के नवीनीकरण पर काफी ज्यादा है। उन्हें एचजीटीवी पर होना चाहिए। वह व्हाइट हाउस से भी बड़ा बॉलरूम बना रहे हैं। रोज गार्डन में पक्की सतह बनवा दी, साउथ लॉन में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह बना दी और हर तरफ सोना ही सोना है। आखिर इस सोने का क्या चक्कर है? हर चीज में और ज्यादा सोना!"इसके बाद ओबामा ने कहा, "उन्होंने व्हाइट हाउस को ऐसा बना दिया है, जैसे सद्दाम हुसैन ने चीजकेक फैक्ट्री खोल ली हो। हर तरफ बस सोना ही सोना है।"पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रिपब्लिकन सहयोगियों पर निशाना साधते हुए उन पर क्रूरता और शालीनता की कमी का आरोप लगाया। वह मध्यावधि चुनावों के लिए चल रहे तीखे राजनीतिक संघर्ष के बीच डेमोक्रेटिक मतदाताओं को लामबंद करने के लिए मिडवेस्ट के दो अहम चुनावी राज्यों में पहुंचे।ओहायो में ओबामा ने सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी पर निशाना साधा। रामास्वामी ने अपने उस विज्ञापन अभियान का बचाव किया है, जिसमें उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी डॉ. एमी एक्टन की अलग रह रही मां को दिखाया गया है। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस विज्ञापन का समर्थन किया है, जबकि ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन समेत राज्य के कई रिपब्लिकन नेताओं ने इसे हटाने की मांग की है।ओबामा ने रामास्वामी के बारे में कहा, "पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसे वह पार नहीं कर सकते और ऐसी कोई गिरावट नहीं है, जहां तक वह नहीं जा सकते।" उन्होंने कहा कि एक्टन ने अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बचपन में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बेघर होने जैसी परिस्थितियों का सामना किया था।इसके बाद मिशिगन में ओबामा ने सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद के आलोचकों की निंदा की। उन्होंने संकेत दिया कि आलोचक उनके नाम या धार्मिक आस्था का इस्तेमाल करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। डेट्रॉयट के एक हाईस्कूल के खचाखच भरे सभागार में ओबामा ने कहा, "हम यह सब पहले भी देख चुके हैं। मैं खुद इसका सामना कर चुका हूं। मेरे पास इसे साबित करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र का विस्तृत संस्करण है।" उन्होंने कहा, "अब्दुल पूरी तरह मिशिगन से जुड़े हुए हैं।"अपने संबोधन के बाद ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओहायो के मतदाताओं से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने गवर्नर और अमेरिकी सीनेट के चुनाव में एमी एक्टन और शेरोड ब्राउन का समर्थन किया। ओबामा ने एक्स पर लिखा, "ओहायो, आइए एमी एक्टन को अपना अगला गवर्नर और शेरोड ब्राउन को अपना अगला अमेरिकी सीनेटर चुनने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने ओहायो के लोगों के हितों के लिए लड़ने में अपना जीवन समर्पित किया है।"उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और बड़ी संख्या में मतदान करने की अहमियत पर भी जोर दिया। ओबामा ने कहा कि अगर लोग संगठित होकर बड़ी संख्या में ओहायो और पूरे देश में मतदान करते हैं और विभिन्न पदों पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देते हैं, तो यह चुनाव देश को बेहतर दिशा में ले जाने की शुरुआत बन सकता है। उन्होंने मतदाताओं से समय रहते मतदान की योजना बनाने की अपील करते हुए कहा, "इसलिए आज ही मतदान करने की योजना बनाएं।"ओबामा ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सैकड़ों अमेरिकी घायल हुए हैं, अमेरिका के मिसाइल भंडार में कमी आई है और अब ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य पर वीटो जैसी ताकत मिल गई है। ओबामा ने कहा, "इस बीच, आपके रक्षा मंत्री का पूरा ध्यान सैनिकों के जबड़े की बनावट और उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर है।"अमेरिका में मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं। इन्हें देश के राजनीतिक माहौल का आकलन करने के अहम अवसर के रूप में देखा जाता है। इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की लगभग एक तिहाई सीटों के लिए मतदान होता है। इनके नतीजे संघीय सरकार में दोनों सदनों के नियंत्रण को प्रभावित करते हैं।