बांग्लादेश के पूर्व वायुसेना प्रमुख गिरफ्तार: 27.63 करोड़ टका के संदिग्ध लेनदेन का आरोप; क्या है पूरा मामला?

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आय से अधिक संपत्ति: हन्नान पर 3.28 करोड़ टका से अधिक की ऐसी संपत्ति जुटाने का आरोप है, जिसका उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से हिसाब नहीं मिलता।

हन्नान पर 3.28 करोड़ टका से अधिक की ऐसी संपत्ति जुटाने का आरोप है, जिसका उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से हिसाब नहीं मिलता। विज्ञापन विज्ञापन बैंक खातों से लेनदेन: आयोग के अनुसार, उनके छह निजी बैंक खातों के जरिए 27.63 करोड़ टका के संदिग्ध लेनदेन किए गए।

आयोग के अनुसार, उनके छह निजी बैंक खातों के जरिए 27.63 करोड़ टका के संदिग्ध लेनदेन किए गए। कानूनी कार्रवाई: आयोग ने जुलाई 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग अधिनियम, धनशोधन रोकथाम अधिनियम और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप दायर करने की मंजूरी दी थी।

पत्नी की संपत्ति: हन्नान की पत्नी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.91 करोड़ टका से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप है।

हन्नान की पत्नी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.91 करोड़ टका से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप है। 32 बैंक खातों की जांच: आयोग के मुताबिक, उनकी पत्नी के नाम पर 32 बैंक खातों के जरिए 1.18 करोड़ टका के संदिग्ध लेनदेन हुए।

आयोग के मुताबिक, उनकी पत्नी के नाम पर 32 बैंक खातों के जरिए 1.18 करोड़ टका के संदिग्ध लेनदेन हुए। विदेश में संपत्ति: जांचकर्ताओं ने हन्नान की कथित विदेशी संपत्ति के तार कनाडा और दुबई से जोड़े हैं। इसके अलावा, तीन अलग-अलग देशों में उनके बच्चों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का भी पता चला है।

बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के मुताबिक, हन्नान पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन करने के आरोप हैं। आयोग की जांच में उनके छह निजी बैंक खातों से करोड़ों टका के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है।इस मामले में हन्नान की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। आयोग का आरोप है कि उन्होंने अपने पति की मदद से आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई। जांच में उनके नाम पर मौजूद बैंक खातों से भी संदिग्ध लेनदेन का पता चला है।भ्रष्टाचार निरोधक आयोग की जांच के दौरान हन्नान और उनकी पत्नी के खिलाफ कई कदम उठाए गए थे। मार्च में ढाका की एक अदालत ने आयोग की दो अलग-अलग अर्जियों पर दोनों के आयकर रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश दिया था। आयोग के अनुसार, हन्नान के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज थे और उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध भी लगा था। इसके बावजूद वह बांग्लादेश से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अदालत ने उनके दो अपार्टमेंट कुर्क करने और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश भी दिया था।शेख अब्दुल हन्नान 1984 में बांग्लादेश वायुसेना में सामान्य ड्यूटी पायलट के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने 12 जून 2021 को वायुसेना के 16वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला और 11 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए। अखबारों की खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन भी भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल विदेश में हैं। हालांकि, उनके खिलाफ किसी अदालत ने यात्रा प्रतिबंध जारी नहीं किया है। हन्नान और हसन, दोनों को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के दौरान सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया था। हन्नान का कार्यकाल अवामी लीग सरकार के दौरान पूरा हुआ, जबकि हसन ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान पद छोड़ा।