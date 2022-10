Venezuela: मध्य वेनेजुएला में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, 22 की मौत, 50 से ज्यादा लोग लापता

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। वेनेजुएला में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बीच मध्य वेनेजुएला में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से इलाके में बाढ़ के हालात हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज (Delcy Rodriguez) ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं।

A landslide in central Venezuela left at least 22 people dead and more than 50 missing after heavy rains caused a river to overflow, said Vice President Delcy Rodriguez: AFP