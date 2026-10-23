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स्कूल से स्किल तक, योगी सरकार में बेसिक से उच्च शिक्षा तक कितना बदलाव?
Video Desk, Amar Ujala
Published by: रोशन पांडेय
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:34 PM IST
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उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षा, नए विश्वविद्यालय और रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे प्रयासों से शिक्षा की तस्वीर बदलने की कोशिश हुई है।
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