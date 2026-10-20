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लाड़ली बहना योजना में अविवाहित बेटियां भी कर सकती हैं आवेदन? जानें नियम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:20 PM IST
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लाड़ली बहना योजना का लाभ मुख्य रूप से विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को मिलता है, इसलिए अक्सर अविवाहित युवतियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे भी इसका लाभ उठा सकती हैं। राज्य शासन के तय दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूरी तरह से अविवाहित युवतियां इस योजना के दायरे में सीधे तौर पर शामिल नहीं होती हैं। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि अविवाहित महिलाओं के लिए इसके क्या नियम और पात्रता शर्तें हैं।
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