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Why have calls arisen to stop Musk in the US? Trump overjoyed after receiving ₹2,500 crore!
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US में मस्क को रोकने की क्यों उठी मांग? 2500 करोड़ पाकर ट्रंप गदगद!
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:31 PM IST
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अरबपति कारोबारी और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क इन दिनों दो देशों में अलग-अलग वजहों से चर्चा में हैं। भारत में उन्होंने स्टारलिंक की शुरुआत को लेकर मुकेश अंबानी पर तंज कसा था। अब अमेरिका में सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने मस्क के राजनीतिक चंदे को लेकर उन पर निशाना साधा है। सैंडर्स का आरोप है कि मस्क अपने पैसे के दम पर अमेरिकी राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मस्क को रोको, धनकुबेरों के वर्चस्व को रोको।'
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