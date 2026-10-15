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Hindi News ›   Video ›   Micro ›   Plot to attack a Hindu temple in the US foiled

US में हिंदुओं को क्यों मारना चाहता था ये लड़का? 'चमत्कार' से बची जाने!

Thu, 15 Oct 2026 12:38 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 15 Oct 2026 12:38 PM IST
Plot to attack a Hindu temple in the US foiled

अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हिंदू पूजा स्थल पर हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान एलेक्सांद्रोस पापोराकिस के रूप में हुई है, जो इलिनॉय के पैलेटाइन का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके घर से एक राइफल, कई भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों अतिरिक्त कारतूस और हमले में इस्तेमाल किए जा सकने वाले अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को आरोपी के पास से एक दस्तावेज भी मिला है, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी और चरमपंथी विचारों का उल्लेख है। इस दस्तावेज में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी बातें भी लिखी गई थीं। अधिकारियों को आशंका है कि आरोपी 11 अक्तूबर को ऑरोरा इलाके में स्थित किसी हिंदू पूजा स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमले के लिए चुने गए संभावित स्थान की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।
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