US में हिंदुओं को क्यों मारना चाहता था ये लड़का? 'चमत्कार' से बची जाने!

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अमेरिका के इलिनॉय राज्य में हिंदू पूजा स्थल पर हमले की कथित साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान एलेक्सांद्रोस पापोराकिस के रूप में हुई है, जो इलिनॉय के पैलेटाइन का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके घर से एक राइफल, कई भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों अतिरिक्त कारतूस और हमले में इस्तेमाल किए जा सकने वाले अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को आरोपी के पास से एक दस्तावेज भी मिला है, जिसमें श्वेत वर्चस्ववादी और चरमपंथी विचारों का उल्लेख है। इस दस्तावेज में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी बातें भी लिखी गई थीं। अधिकारियों को आशंका है कि आरोपी 11 अक्तूबर को ऑरोरा इलाके में स्थित किसी हिंदू पूजा स्थल को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमले के लिए चुने गए संभावित स्थान की अभी पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

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