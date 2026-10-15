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Hindi News ›   Video ›   Micro ›   Banks to remain closed for 10 days between October 15 and 31; will you be able to withdraw cash?

इस महीने 10 दिन बैंक रहेंगे बंद जानिए, कैश निकाल पाएंगे या नहीं

Thu, 15 Oct 2026 11:55 AM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 15 Oct 2026 11:55 AM IST
Banks to remain closed for 10 days between October 15 and 31; will you be able to withdraw cash?
इस महीने 10 दिन बैंक रहेंगे बंद जानिए, कैश निकाल पाएंगे या नहीं 
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