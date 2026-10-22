'मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस',ट्रंप और नेतन्याहू पर क्यों फूटा मैक्रों का गुस्सा?

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फ्रांस में हिंसा और लूटपाट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नाराजगी जताई है। मैक्रों ने कहा कि विदेशी नेता फ्रांस के हालात का इस्तेमाल अपने राजनीतिक अभियान के लिए कर रहे हैं।

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