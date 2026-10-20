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What did Mohan Bhagwat say about the protests in France and those by Gen Z? PM Modi also expressed appreciatio
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फ्रांस प्रोटेस्ट से लेकर जेन जी प्रोटेस्ट पर क्या बोले मोहन भागवत? पीएम मोदी ने भी सराहा
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:14 PM IST
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश और समाज को लेकर कई बड़े संदेश दिए... विजयादशमी उत्सव में अपने संबोधन के दौरान भागवत ने सामाजिक एकता, स्वदेशी, नई पीढ़ी, नशे की समस्या और देश के विकास जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की... उन्होंने पश्चिमी देशों में हो रहे प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए भारत को सतर्क रहने की सलाह दी... ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अनुशासन की जरूरत बताई, तो विकास के नाम पर प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर भी जोर दिया... उनके संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की... लेकिन मोहन भागवत के भाषण की वो 10 बड़ी बातें क्या हैं, जिनकी चर्चा हो रही है? आइए जानते हैं...
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