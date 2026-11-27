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नवंबर 2026 का महीना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 27 नवंबर से महीने के अंत तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, सुबह और रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का एहसास बढ़ेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 और 30 नवंबर को घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं, 27 से 27 नवंबर के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। इससे सुबह के समय सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है।



दिल्ली-NCR की बात करें तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दोपहर में धूप निकलने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रह सकता है। उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में 27 से 28 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। राजस्थान में विशेष रूप से शेखावाटी, सीकर, चूरू और आसपास के इलाकों में रातें ज्यादा ठंडी महसूस हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सुबह के समय कोहरे की स्थिति बन सकती है। वहीं, मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के इलाकों में सुबह हल्की धुंध और रात में ठंड बढ़ने की संभावना है।



पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में काफी कम रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहले से ही ठंड का असर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में कहीं-कहीं हल्के मौसम परिवर्तन की संभावना है, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में किसी बड़े बारिश वाले सिस्टम के सक्रिय होने का अनुमान नहीं है।



मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के मुताबिक, 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां सामान्य से कम रहने की संभावना है। साथ ही इस अवधि में देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि, रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट जारी रह सकती है। ऐसे में नवंबर के आखिरी दिनों में उत्तर भारत के लोगों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, कोहरे के दौरान वाहन सावधानी से चलाने और मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत है। ध्यान रहे कि महीने के शेष दिनों का सटीक पूर्वानुमान समय के साथ बदल सकता है।

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