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अमेरिका मिड टर्म चुनाव 2026: ट्रंप हारे तो क्या छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति का पद?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 24 Oct 2026 10:05 AM IST







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अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव होने हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा। क्या उन्हें राष्ट्रपति के पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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