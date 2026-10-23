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विधान परिषद चुनाव 2026: यूपी की 11 सीटों पर वोटिंग शुरु,बैलेट पेपर से डाले जा रहे वोट

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Fri, 23 Oct 2026 09:10 AM IST







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उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। इन सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। ... और पढ़ें

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