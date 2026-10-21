उधमपुर में दर्दनाक बस हादसा, खाई में जा गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बुधवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं, हादसे में दो यात्रियों की मौत की खबर है।