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Tikait's announcement: Will farmers join the CJP protest? 20,000 police personnel deployed in Delhi.
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टिकैत का एलान, CJP के प्रदर्शन में जुटेंगे किसान? दिल्ली में 20,000 पुलिस जवान तैनात
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:58 PM IST
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्तूबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिला है। उन्होंने युवाओं और किसानों से दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने या अपने-अपने जिलों में ज्ञापन सौंपने की अपील की है। अभिजीत दिपके ने भी समर्थन के लिए टिकैत का आभार जताया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 20 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बीच पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
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