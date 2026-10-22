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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: लॉरेंस गैंग में बबीता-राधा कैसे पहुंची? यूपी की दो लड़िकयों पर बड़ा खुलासा

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 22 Oct 2026 01:11 PM IST







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राधा और बबीता वे दो महिलाएं हैं जिन्हेंअभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन इन दोनों लड़कियों को लेकर इस वक्त बड़ा खुलासा भी हुआ है ... और पढ़ें

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