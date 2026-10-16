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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Tesla flying car Roadster know about its feature

टेस्ला फ्लाईंग कार: एलन मस्क ने उड़ने वाली कार दिखाई, जानें कैसी है टेस्ला रोडस्टर

Fri, 16 Oct 2026 05:05 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 16 Oct 2026 05:05 PM IST
Tesla flying car Roadster know about its feature
अब तक गाड़ी सड़क पर चलती है लेकिन टेस्ला ने बना ली है उड़ने वाली कार। कार का वीडियो जैसे ही आया लोगों का दिमाग ही सुन्न हो गया। ये कार रैंप से हवा में उड़ी, हवा में ही पलटी और जमीन पर सुरक्षित लैंड कर गई। 
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