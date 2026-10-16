{"_id":"6ad20c0dc59bc79b670d4651","slug":"tesla-flying-car-roadster-know-about-its-feature-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"टेस्ला फ्लाईंग कार: एलन मस्क ने उड़ने वाली कार दिखाई, जानें कैसी है टेस्ला रोडस्टर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

टेस्ला फ्लाईंग कार: एलन मस्क ने उड़ने वाली कार दिखाई, जानें कैसी है टेस्ला रोडस्टर

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 16 Oct 2026 05:05 PM IST







Link Copied



अब तक गाड़ी सड़क पर चलती है लेकिन टेस्ला ने बना ली है उड़ने वाली कार। कार का वीडियो जैसे ही आया लोगों का दिमाग ही सुन्न हो गया। ये कार रैंप से हवा में उड़ी, हवा में ही पलटी और जमीन पर सुरक्षित लैंड कर गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन