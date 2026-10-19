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जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध, CISF जवान ने दौड़कर पकड़ा; बैग में छिपाई थी संदिग्ध वस्तु

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 19 Oct 2026 09:09 PM IST

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर CISF के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक यात्री को पकड़ा है। ... और पढ़ें

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