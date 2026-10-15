{"_id":"6ad09837b3cbf33b6803fa01","slug":"supreme-court-reprimands-rahul-gandhi-cji-expresses-displeasure-over-the-october-12-march-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी को फटकार,12 अक्तूबर वाले मार्च पर भड़के सीजेआई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग और अन्य को एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के SIR और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है।



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