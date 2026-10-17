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Sugar prices will not rise during the festive season; the government has made firm arrangements.
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त्योहारों पर नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, सरकार ने कर दिया पुख्ता इंतजाम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sat, 17 Oct 2026 04:30 AM IST
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केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर 2026 में उत्पादित चीनी को अक्टूबर और नवंबर 2026 के दौरान बेचने की अनुमति दे दी है। यह बिक्री मिलों को मिलने वाले नियमित मासिक बिक्री कोटे के अतिरिक्त होगी। खाद्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी चीनी मिलों को निर्देश जारी किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान चीनी की बढ़ती मांग को पूरा करना और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति को बेहतर बनाए रखना है, ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े।
खाद्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, यदि कोई चीनी मिल अक्टूबर में 1,000 टन चीनी का उत्पादन करती है, तो वह इस पूरी मात्रा को अक्टूबर या नवंबर में बेच सकती है। इसके लिए उसे अपने नियमित बिक्री कोटे के अतिरिक्त विशेष छूट दी गई है। आमतौर पर खाद्य मंत्रालय हर पखवाड़े घरेलू बाजार में बिक्री के लिए चीनी की मात्रा निर्धारित करता है। अक्टूबर 2026 के पहले पखवाड़े के लिए सरकार ने 13 लाख टन चीनी का कोटा आवंटित किया था, जबकि दूसरे पखवाड़े के लिए इसे बढ़ाकर 14 लाख टन कर दिया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना चाहती है, जिससे त्योहारी सीजन में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
त्योहारों के दौरान मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। इसके कारण चीनी की खपत में भी तेजी आने की संभावना रहती है। ऐसे में सरकार का यह निर्णय बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने में मदद कर सकता है। चीनी की अधिक उपलब्धता से थोक बाजार में आपूर्ति का दबाव कम हो सकता है और खुदरा कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, कीमतों पर वास्तविक असर मांग, उत्पादन, परिवहन लागत और स्थानीय बाजार की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।
ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रफुल विठलानी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनके अनुसार, इस कदम से त्योहारी सीजन में घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश की कई चीनी मिलों ने इस सप्ताह गन्ने की पेराई शुरू कर दी है, जो निर्धारित समय से लगभग एक महीने पहले है। इससे नए उत्पादन की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह निर्णय त्योहारी सीजन में चीनी की मांग को पूरा करने और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अतिरिक्त बिक्री की अनुमति और चीनी मिलों में पेराई शुरू होने से बाजार को सहारा मिल सकता है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, चीनी के दाम वास्तव में कितने स्थिर रहते हैं, यह आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
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