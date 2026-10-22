{"_id":"6ad9c4be7ec94df27d09a5a4","slug":"sonia-joins-instagram-her-first-post-goes-viral-she-follows-only-2-people-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया, पहली पोस्ट हुई वायरल, केवल 2 लोगों को किया फॉलो","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया, पहली पोस्ट हुई वायरल, केवल 2 लोगों को किया फॉलो
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते हुए अपनी पहली पोस्ट साझा की। वीडियो में उन्होंने अपनी आगामी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ की पहली झलक दिखाई। इस संस्मरण में उनके बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, प्रेम कहानी और जीवन के निजी अनुभवों का जिक्र है। इंस्टाग्राम से जुड़ने के कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स 10 हजार के पार पहुंच गए। वह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो कर रही हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।