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किरेन रिजिजू ने नेहा बोरा और प्रशांत भूषण का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा कि भड़क गए शशि थरूर?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 19 Oct 2026 06:22 PM IST

SIR के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा कि भड़क गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर? ... और पढ़ें

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