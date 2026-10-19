फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Shashi Tharoor get agitated when Kiren Rijiju shared a video featuring Neha Bora and Prashant Bhushan?

किरेन रिजिजू ने नेहा बोरा और प्रशांत भूषण का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा कि भड़क गए शशि थरूर?

Mon, 19 Oct 2026 06:22 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Mon, 19 Oct 2026 06:22 PM IST
Shashi Tharoor get agitated when Kiren Rijiju shared a video featuring Neha Bora and Prashant Bhushan?
SIR के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का वीडियो शेयर कर ऐसा क्या लिखा कि भड़क गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर?
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सलमान के दोस्तों पर 8 साल से हमले, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कौन?

सलमान खान
India News
19 Oct 2026

गोवा में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को घेरा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी उठाए

Rahul Gandhi
India News
19 Oct 2026

टाइगर श्रॉफ पर चली गोली तो अभिजीत दिपके ने पुलिस को सुनाया

टाइगर श्रॉफ
India News
19 Oct 2026

Weather Forecast 19 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 19 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
19 Oct 2026

चीनी होगी सस्ती? एथनॉल पॉलिसी में सरकार ने किया बड़ा बदलाव जानें पूरा मास्टर प्लान!

चीनी होगी सस्ती? एथनॉल पॉलिसी में सरकार ने किया बड़ा बदलाव जानें पूरा मास्टर प्लान!
India News
19 Oct 2026
विज्ञापन

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस गैंग ने दी धमकी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जारी!

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस गैंग ने दी धमकी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जारी!
India News
19 Oct 2026

PF रिटर्न जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई गई , कर्मचारी रखें इन बातों का ध्यान!

PF रिटर्न जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई गई , कर्मचारी रखें इन बातों का ध्यान!
India News
19 Oct 2026
विज्ञापन

कोलकाता में एक अनाउंसमेंट बनी 19 लोगों की मौत की वजह ? क्या है पूरा सच ?

कोलकाता भगदड़
India News
18 Oct 2026

दिपके को मिली सशर्त जमानत, अब रांका-सौरभ की रिहाई कब? क्या बोलीं रत्ना सिंह ?

CJP News
India News
18 Oct 2026

ग्वालियर हादसे पर सरकार का बड़ा फैसला, PM मोदी-CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का एलान

ग्वालियर हादसा
India News
18 Oct 2026

जमानत के बाद दिपके की पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली पुलिस को सुनाया!

Abhijeet Dipke
India News
18 Oct 2026

कोलकाता पंडाल भगदड़ पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान, जताया दुख

Kolkata News
India News
18 Oct 2026

ग्वालियर में बेकाबू ट्रक का कहर, मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला, 14 की मौत

ग्वालियर में बेकाबू ट्रक का कहर, मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को कुचला, 14 की मौत
India News
18 Oct 2026

Weather Forecast 18 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 18 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
18 Oct 2026

FSSAI ने दिया बच्चों के खाने में चीनी पर रोक का प्रस्ताव, इस नियम में होगा बदलाव!

FSSAI ने दिया बच्चों के खाने में चीनी पर रोक का प्रस्ताव, इस नियम में होगा बदलाव!
India News
18 Oct 2026

कोलकाता के पंडाल हादसे में 17 लोगों की मौत, 35 घायल, अस्पताल पहुंचे सीएम

कोलकाता के पंडाल हादसे में 17 लोगों की मौत, 35 घायल, अस्पताल पहुंचे सीएम
India News
18 Oct 2026

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, कई लोग घायल, अस्पताल पहुंचे सीएम

Kolkata Chorbagan Stampede:कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़।Kolkata Durga Puja Pandal Stampede
India News
17 Oct 2026

योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य को बता दिया 'मुख्यमंत्री', फिर CM ने किया ऐसा इशारा; वीडियो वायरल

योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य
India News
17 Oct 2026

पीएम मोदी के समर्थन और एलन मस्क पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या बोला कि किरेन रिजिजू ने भी कर दी तारीफ

किरेन रिजिजू ने की असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ
India News
17 Oct 2026

कौन हैं रत्ना सिंह,जो अभिजीत-CJP के लिए SC में वकीलों से लड़ जाती !

रत्ना सिंह
India News
17 Oct 2026

अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले पर चला बुलडोजर, 15 दिन का दिया था समय

अजय देवगन
India News
17 Oct 2026

कोटा में भीषण हादसा: 20फीट नीचे गिरी मिनी बस,8 की मौत

कोटा हादसा
India News
17 Oct 2026

ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत,आखिरी बार खाए थे नूडल्स

नोएडा
India News
17 Oct 2026

ध्रुव राठी लंदन प्रोटेस्ट: लंदन पहुंचे ही ध्रुव राठी का एलान, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट!

ध्रुव राठी
India News
17 Oct 2026

अब भारत पर नहीं लगेगा 100 % टैरिफ, ट्रंप ने किया एलान

ट्रंप
India News
17 Oct 2026

पोस्ट ऑफिस स्कीम: पोस्ट ऑफिस की 4 लाख 28 हजार रुपये वाली स्कीम जानते हैं क्या

पोस्ट ऑफिस स्कीम
India News
17 Oct 2026

सीजेपी प्रदर्शन में हिरासत के बाद नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने किया रिहा,खूब भड़की

नेहा बोरा
India News
17 Oct 2026

Weather Forecast 17 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 17 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
17 Oct 2026

त्योहारों पर नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, सरकार ने कर दिया पुख्ता इंतजाम

त्योहारों पर नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, सरकार ने कर दिया पुख्ता इंतजाम
India News
17 Oct 2026

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती
India News
17 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed