{"_id":"6ad28aa65f54bd526903617f","slug":"senior-bjp-leader-lal-krishna-advani-s-health-has-deteriorated-he-has-been-admitted-to-the-hospital-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, उन्हें शुक्रवार शाम अस्पताल लाया गया। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, उन्हें रूटीन चेकअप और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। कुछ रिपोर्टों में उनके सीने में संक्रमण की समस्या का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी देखभाल कर रही है और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।



मिली जानकारी के अनुसार, लालकृष्ण आडवाणी को शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनका इलाज अस्पताल के पल्मोनरी विभाग में चल रहा है। इस विभाग में फेफड़ों और श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों की जांच और उपचार किया जाता है। उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए डॉक्टर विशेष सावधानी बरत रहे हैं। हालांकि, उनकी बीमारी की गंभीरता, उपचार की अवधि और अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावित तारीख के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने की पुष्टि आवश्यक है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर स्थिर स्थिति की खबर सामने आई है, जिससे उनके समर्थकों और शुभचिंतकों को राहत मिली है।



गौरतलब है कि लालकृष्ण आडवाणी को इसी वर्ष मई में भी उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया गया था और कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उम्र बढ़ने के साथ वरिष्ठ नागरिकों को नियमित स्वास्थ्य जांच और विशेष चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में आडवाणी का अस्पताल में भर्ती होना उनके स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।



लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने और देश की राजनीति में पार्टी की भूमिका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह देश के उपप्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके लंबे राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक योगदान के कारण देशभर में उनके समर्थक और शुभचिंतक मौजूद हैं। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फिलहाल, उनकी सेहत से जुड़ी आगे की जानकारी के लिए अस्पताल या परिवार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक बयान का इंतजार करना उचित होगा।







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