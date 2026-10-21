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'विदेश में तख्तापलट की रणनीति बना रहे राहुल गांधी?', आशुतोष रांका और सौरव दास पर भी भड़के संबित पात्रा
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:00 PM IST
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे की खबर को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान तेज है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने दावा करते हुए कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया है। CJP के प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है।
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