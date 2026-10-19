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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: सलमान के दोस्तों पर 8 साल से हमले, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कौन?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 19 Oct 2026 12:21 PM IST

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक ऑडियो जारी करके बताया कि जो भी सलमान के साथ रहेगा उसको टारगेट कर लेंगे। लेकिन क्या वाकई लॉरेंस गैंग ने इससे पहले भी सलमान के करीबियों को टारगेट किया है। ... और पढ़ें

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