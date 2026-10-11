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गाड़ी चोरी का क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को पड़ा भारी, अब देना होगा करीब आठ लाख रुपये का मुआवजा

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sun, 11 Oct 2026 07:22 PM IST







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बीमा कंपनी की मनमानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल, दिल्ली में कार चोरी के मामले में बीमा क्लेम खारिज करना कंपनी को भारी पड़ गया। उपभोक्ता को अब करीब आठ लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। ... और पढ़ें

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