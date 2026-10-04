{"_id":"6ac227c9dc7e5928b70940ec","slug":"rahul-furious-over-allegations-of-misconduct-towards-female-journalists-crime-branch-to-investigate-now-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोप पर भड़के राहुल, अब क्राइम ब्रांच करेगी जांच","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित थाने को उनकी शिकायते मिल गई हैं और निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है।



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