{"_id":"6ad8e738aa1b5d44b10d7165","slug":"pollution-curbs-under-grap-1-imposed-in-delhi-major-restrictions-to-come-into-effect-from-november-1-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में एक नवंबर से लगेंगी ये बड़ी पाबंदियां, नियम तोड़ा तो भरना पड़ेगा चालान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है। जिस कारण दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री से लेकर पेट्रोल पंप, पार्किंग और दफ्तरों तक कई नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते है, किन गाड़ियों पर रोक लगेगी और इसका आम आदमी पर कितना पड़ेगा असर?



... और पढ़ें