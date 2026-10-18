{"_id":"6ad45f3c5fdc01df5f0272f3","slug":"pm-modi-announces-compensation-and-expresses-grief-over-kolkata-pandal-stampede-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोलकाता पंडाल भगदड़ पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान, जताया दुख","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।



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