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Hindi News ›   Video ›   India News ›   PM Modi announces compensation and expresses grief over Kolkata pandal stampede

कोलकाता पंडाल भगदड़ पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का एलान, जताया दुख

Sun, 18 Oct 2026 11:25 AM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Sun, 18 Oct 2026 11:25 AM IST
PM Modi announces compensation and expresses grief over Kolkata pandal stampede
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हादसे में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
 
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