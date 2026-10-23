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अमिताभ बच्चन के 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट भी निशाने पर

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 23 Oct 2026 04:57 PM IST







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बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले 'जलसा' को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं, गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट स्थल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

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