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Major decision by the government regarding the Gwalior accident; PM Modi and CM Mohan Yadav announce compensat
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ग्वालियर हादसे पर सरकार का बड़ा फैसला, PM मोदी-CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का एलान
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:33 PM IST
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ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए हैं।
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