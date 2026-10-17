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Keshav Prasad Maurya was referred to as 'Chief Minister' in the presence of Yogi Adityanath
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योगी आदित्यनाथ के सामने केशव प्रसाद मौर्य को बता दिया 'मुख्यमंत्री', फिर CM ने किया ऐसा इशारा; वीडियो वायरल
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 17 Oct 2026 09:32 PM IST
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उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार चर्चा की वजह बना है एक कार्यक्रम का वीडियो, जहां मंच से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया गया और उस वक्त मंच पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, जैसे ही वक्ता ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री कहा, सीएम योगी ने भी इशारे से उन्हें संबोधन के लिए आगे बढ़ने को कहा। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है।
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