{"_id":"6ad8d261b7b08163d20291d2","slug":"k-annamalai-on-arrests-of-ashutosh-ranka-and-sourav-das-support-for-rahul-gandhi-on-sir-row-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"SIR पर राहुल गांधी के समर्थन में के. अन्नामलाई, आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर भी कही बड़ी बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और अब तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सवाल उठाने के अधिकार का समर्थन किया है। अन्नामलाई ने साफ कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।



इतना ही नहीं, अन्नामलाई ने CJP संगठन के नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस के कथित बर्ताव पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि नेताओं को जेल में रखने जैसी कार्रवाई से उनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और युवाओं के बीच केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी भी पैदा हो सकती है।

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