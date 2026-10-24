{"_id":"6adcc3f45474e93bc3067c10","slug":"jdu-expels-mokama-mla-anant-singh-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाहुबली विधायक अनंत सिंह को JDU ने पार्टी से निकाला, विधायकी भी जाएगी?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बिहार की राजनीति में जदयू ने अनंत सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें छह साल के लिए निष्कासित करते हुए प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। अनंत सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

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