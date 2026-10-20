Hindi News
›
Video
›
India News
›
India-New Zealand FTA comes into effect; how much will the common man benefit? Understand the full breakdown.
{"_id":"6ad713fe6853e1e5690ba943","slug":"india-new-zealand-fta-comes-into-effect-how-much-will-the-common-man-benefit-understand-the-full-breakdown-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारत-न्यूजीलैंड FTA हुआ लागू, आम लोगों को कितना मिलेगा फायदा? समझें पूरा गणित","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
भारत-न्यूजीलैंड FTA हुआ लागू, आम लोगों को कितना मिलेगा फायदा? समझें पूरा गणित
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:40 PM IST
Link Copied
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कारोबार की एक नई शुरुआत होने जा रही है... 20 अक्टूबर 2026 से दोनों देशों का मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है... इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड में भारतीय कपड़े, जूते, चमड़े के उत्पाद, दवाएं और इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान पहले के मुकाबले सस्ता पड़ सकता है... लेकिन कहानी सिर्फ सामान के सस्ता होने तक सीमित नहीं है... इस समझौते में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के अवसर भी शामिल हैं... वहीं, न्यूजीलैंड के सेब, कीवी और मनुका शहद जैसे उत्पादों को भी भारतीय बाजार में फायदा मिल सकता है... तो सवाल है कि इस समझौते से भारत को कितना फायदा होगा? क्या आम लोगों को भी राहत मिलेगी? और क्या भारतीय किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे? आइए समझते हैं इस पूरे समझौते का मतलब...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।